Тамбовчанина поймали на краже продуктов

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-09T15:22:40+03:00

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Камера видеонаблюдения помогла раскрыть магазинную кражу в Рассказово. Информация поступила в дежурную часть Рассказовского МОМВД 8 октября.

Полицейские опросили продавцов и просмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы установить подозреваемых. По составленным приметам участковые выявили, что 25 сентября вечером в магазине на ул. Пушкина молодой человек с прилавка похитил продукты. Им оказался 20-летний безработный мужчина. Проживая на той же улице, где располагается магазин, он решил украсть себе продукты. В отделе полиции после опроса задержанный признал вину. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния и состоял на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает региональное УМВД. - Санкцией эта статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU