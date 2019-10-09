2019-10-09T15:22:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанина поймали на краже продуктов

Безработный мужчина хотел добыть себе пропитание
Магдалина Кочнева
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное дело
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Камера видеонаблюдения помогла раскрыть магазинную кражу в Рассказово. Информация поступила в дежурную часть Рассказовского МОМВД 8 октября.

Полицейские опросили продавцов и просмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы установить подозреваемых. По составленным приметам участковые выявили, что 25 сентября вечером в магазине на ул. Пушкина молодой человек с прилавка похитил продукты. Им оказался 20-летний безработный мужчина. Проживая на той же улице, где располагается магазин, он решил украсть себе продукты. В отделе полиции после опроса задержанный признал вину. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния и состоял на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает региональное УМВД. - Санкцией эта статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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