В мэрии Тамбова новый начальник пресс-службы

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-09T14:16:36+03:00

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Глава города Наталия Макаревич назначила руководителем информационного управления 30-летнего Андрея Дьяконова. Напомним, пресс-служба рассказывает тамбовчанам о деятельности мэра и администрации в целом, а также общается со СМИ и отвечает на запросы журналистов.

Известно, что по образованию новый руководитель политолог – он закончил факультет и аспирантуру по этой специальности в ТГУ им. Державина. В администрацию города Андрей Дьяконов пришел вместе с предыдущим мэром Сергеем Чеботаревым, и являлся официальным помощником главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU