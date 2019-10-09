В мэрии Тамбова новый начальник пресс-службы
Информуправление возглавил помощник прежнего мэра Сергея Чеботарева Андрей Дьяконов
Андрей Дьяконов
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Глава города Наталия Макаревич назначила руководителем информационного управления 30-летнего Андрея Дьяконова. Напомним, пресс-служба рассказывает тамбовчанам о деятельности мэра и администрации в целом, а также общается со СМИ и отвечает на запросы журналистов.
Известно, что по образованию новый руководитель политолог – он закончил факультет и аспирантуру по этой специальности в ТГУ им. Державина. В администрацию города Андрей Дьяконов пришел вместе с предыдущим мэром Сергеем Чеботаревым, и являлся официальным помощником главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU