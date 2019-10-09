Взятка не помогла жителю Тамбовщины "уладить" проблему с сотрудниками ГИБДД

СЕГОДНЯ 17:30 2019-10-09T17:30:40+03:00

Молодой человек, которого поймали пьяным за рулем, пытался подкупить автоинспектора

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В городе Рассказово суд вынес приговор в отношении 21-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как установлено следствием и судом, 2 августа этого года в селе Никольское Рассказовского района сотрудники УГИБДД остановили легковушку, под управлением осужденного. Выяснилось, что молодой человек находился за рулем автомобиля будучи пьяным.

В патрульном автомобиле парень положил в бардачок 5 250 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности, а затем еще 5 тысяч рублей он положил одному из сотрудников ДПС в карман куртки. Однако автоинспекторы отказались от незаконного денежного вознаграждения.

- Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией денежных средств, переданных в качестве взятки, в доход государства, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU