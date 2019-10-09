2019-10-09T13:41:23+03:00
Общество

На Покровской ярмарке в Тамбове будут дежурить четыре "скорые"

Врачи окажут помощь всем, кто в этом будет нуждаться
Магдалина Кочнева
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Также развернут мобильные пункты здоровьяТакже развернут мобильные пункты здоровья
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Тамбовские медики на Покровской ярмарке будут работать в усиленном режиме. Для оказания экстренной и неотложной помощи гостям мероприятия задействуют четыре экипажа областной скорой помощи и медицины катастроф. Они разместятся за сценой на площади Музыки, на Кронштадтской площади, в районе Моста влюбленных и бывшей кислородной станции около пересечения Набережной и Лермонтовской.

Кроме того, врачи развернут работу мобильных пунктов здоровья. Здесь все желающие смогут измерить давление ,узнать рост, вес и получить консультации по профилактике различных заболеваний, а также организации правильного питания. Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИД разместятся на Набережной возле памятника Рахманинову. Они раздадут прохожим информационные буклеты и проведут анкетирование.

В сквере, возле памятника Зое Космодемьянской, гости ярмарки смогут получить консультации медиков из областного центра здоровья.

Внизу на Набережной, в районе улицы Максима Горького, поочередно будут работать медики из городских поликлиник – больницы имени Архиепископа Луки, третьей и четвертой городских клинических больниц, а также шестой поликлиники Тамбова. Они запланировали проведение акций по профилактике заболеваемости и популяризации здорового образа жизни.

- Обеспечение безопасности гостей и участников ярмарки – главная задача власти всех уровней, - отмечают в управлении здравоохранения Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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