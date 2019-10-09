Тамбовский дуб занял третье место в конкурсе «Дерево года»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-09T13:20:39+03:00

За тамбовский дуб проголосовали более 1300 чееловеек

Дереву-долгожителю из усадьбы Асеева исполнился 221 год

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Тамбовский дуб из усадьбы Асеева занял третье место в национальном конкурсе «Российское дерево года». Дереву 221 год. В интернет-голосовании за него выступили 1320 человек.

Первое место занял 103-летний «Одинокий Тополь» из Калмыкии. Он-то и стал «Главным деревом страны – Российским деревом года 2019». На втором месте – 332-летняя сосна из Ивановской области.

Также среди номинантов были деревья из Татарстана, Чечни, Ленинградской области, Удмуртии, Северной Осетии-Алании, Иркутской, Псковской, Ростовской областей и Москвы.

- Конкурс является национальным отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года», - поясняют на сайте программы «Деревья – памятники живой природы».

Фото портала программы "Деревья - памятники живой природы"

ИСТОЧНИК KP.RU