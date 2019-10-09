2019-10-09T14:01:37+03:00
Общество

Тамбовские школьники занимаются физкультурой в спортзалах с грибком на стенах и потолках

Это и другие нарушения выявили прокуроры в Уметской школе и ее филиалах
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуроры нагрянули с проверкой в МБОУ «Уметская СОШ», а также ее филиалы, и нашли различные нарушения. Например, на спортплощадке Скачихинского филиала турники, рукоходы, спортивные лестницы и лабиринты находятся в неудовлетворительном состоянии, а некоторые и вовсе неисправны. Так что это оборудование представляет угрозу для жизни и здоровья детей и взрослых.

Кроме того, спортобъекты на площадке Сулакского филиала неплохо было бы покрасить. А в Ольхово-Ильинском и Скачихинском филиалах детям приходится заниматься физкультурой в спортзалах, где треснутые стены и потолки поражены грибком.

- Все это свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией образовательного учреждения требований законодательства по созданию условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом. Для принятия мер по устранению выявленных нарушений законодательства прокуратура внесла представление в адрес директора школы, - сообщила пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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