2019-10-09T12:19:39+03:00
Общество

В Тамбове меняется расписание автобусов

Закрывается сезонный маршрут № 101
Марина Поповцева
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С 12 октября в Тамбове сезонные перевозки по автобусному маршруту № 101 «Магистральная – Котовские дачи» будут закрыты.

Кроме того, произошли изменения в расписании движения автобуса по маршруту № 14-Д «Рылеева - с/о Дубки». С 10 октября рейсы по маршруту будут сокращены.

- Время отправления автобусного маршрута №14-д «Рылеева – с/о Дубки» с 10 октября 2019 года ежедневно: от остановочного пункта «Рылеева»: 8:05, 12:39, 16:39; от остановочного пункта «с/о Дубки»: 9:00, 13:34, 17:34, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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