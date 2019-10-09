В Тамбове меняется расписание автобусов

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-09T12:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 октября в Тамбове сезонные перевозки по автобусному маршруту № 101 «Магистральная – Котовские дачи» будут закрыты.

Кроме того, произошли изменения в расписании движения автобуса по маршруту № 14-Д «Рылеева - с/о Дубки». С 10 октября рейсы по маршруту будут сокращены.

- Время отправления автобусного маршрута №14-д «Рылеева – с/о Дубки» с 10 октября 2019 года ежедневно: от остановочного пункта «Рылеева»: 8:05, 12:39, 16:39; от остановочного пункта «с/о Дубки»: 9:00, 13:34, 17:34, - сообщают в МБУ «Пассажирские перевозки».

ИСТОЧНИК KP.RU