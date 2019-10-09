На тамбовском предприятии неправильно хранили опасные отходы

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-09T12:41:38+03:00

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Руководителя дорожно-строительной организации из Мордовского района могут наказать за несоблюдение требований при обращении с опасными отходами. Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки. В ЗАО "ДСПМК Мордовская" люминесцентные лампы хранили на полу в гараже в коробке без упаковки. Обеззараживающих наборов для экстренного устранения утечки ртути не было, как и инструкции по обработке потерявших герметичность ламп. Всё это могло привести к загрязнению помещения парами ртути.

Кроме того, в организации не велся журнал движения отходов, поэтому отсутствовали сведения об образовании и передаче на склад нерабочих ртутных ламп и аккумуляторов.

- За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами и опасными веществами прокуратура возбудила в отношении генерального директора организации дело об административном правонарушении по ст. ст.8.2 КоАП РФ. - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Сейчас дело для рассмотрения направлено в Управление Росприроднадзора области.

ИСТОЧНИК KP.RU