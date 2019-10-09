Одна из школ Тамбовщины и ее филиалы плохо охраняются

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-09T13:07:38+03:00

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Прокуратура Гавриловского района проверила образовательные организации на предмет безопасного пребывания в них. Нарушения прокуроры нашли в МБОУ «2-я Гавриловская СОШ» и ее филиалах, которым по результатам проведенного обследования и категорирования присвоена 2 категория опасности объекта. Было установлено, что все эти здания надлежащей охраной не обеспечены, поэтому там опасно находиться.

- Охрану объектов образования, которым присвоена вторая категория опасности, должны осуществлять сотрудники частных охранных организаций или подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Согласно закону об образовании в РФ, школы несут ответственность за жизнь и здоровье своих учеников и работников, поэтому прокуратура направила в суд исковые заявления о понуждении администрации образовательного учреждения обеспечить надлежащую охрану школы и ее филиалов.

ИСТОЧНИК KP.RU