Одна из школ Тамбовщины и ее филиалы плохо охраняются
Прокуратура Гавриловского района проверила образовательные организации на предмет безопасного пребывания в них. Нарушения прокуроры нашли в МБОУ «2-я Гавриловская СОШ» и ее филиалах, которым по результатам проведенного обследования и категорирования присвоена 2 категория опасности объекта. Было установлено, что все эти здания надлежащей охраной не обеспечены, поэтому там опасно находиться.
- Охрану объектов образования, которым присвоена вторая категория опасности, должны осуществлять сотрудники частных охранных организаций или подразделения ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
Согласно закону об образовании в РФ, школы несут ответственность за жизнь и здоровье своих учеников и работников, поэтому прокуратура направила в суд исковые заявления о понуждении администрации образовательного учреждения обеспечить надлежащую охрану школы и ее филиалов.
ИСТОЧНИК KP.RU