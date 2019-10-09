Тамбовчанин расплатился в банке фальшивой купюрой, которую нашел на улице

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-09T11:40:12+03:00

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В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по г. Тамбову обратился заместитель директора одного из банков с заявлением об обнаружении поддельной пятитысячной купюры.

Сотрудники полиции выяснили, что фальшивка поступила в кассу банка от 36-летнего мужчины. Он пояснил, что нашел купюру на улице Полынковской и даже не догадывался о том, что она является поддельной.

- На банкноте обнаружены такие несоответствия, как полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола. По внешним признакам купюра находилась в обороте. Полицейскими было установлено, что в текущем году купюра с аналогичным серийным номером изымалась один раз. Проводится проверка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU