2019-10-09T11:01:22+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины в пьяном угаре угрожал убийством родной дочери

Женщине удалось спастись и вызвать полицию
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел 7 октября в селе села 2-я Гавриловка. Между 57-летним отцом и 33-летней дочерью произошла ссора. Мужчина был сильно пьян и не мог успокоиться, поэтому конфликт набирал обороты.

Находясь на взводе, житель Тамбовщины схватил кухонный ножи и стал размахивать им, угрожая убийством своей дочери. Женщина сильно испугалась, но смогла убежать от родителя и вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Было установлено, что это уже не первый подобный случай, который происходит с задержанным на почве алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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