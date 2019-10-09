Житель Тамбовщины в пьяном угаре угрожал убийством родной дочери
Инцидент произошел 7 октября в селе села 2-я Гавриловка. Между 57-летним отцом и 33-летней дочерью произошла ссора. Мужчина был сильно пьян и не мог успокоиться, поэтому конфликт набирал обороты.
Находясь на взводе, житель Тамбовщины схватил кухонный ножи и стал размахивать им, угрожая убийством своей дочери. Женщина сильно испугалась, но смогла убежать от родителя и вызвала полицию.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали мужчину и доставили в отделение полиции. Было установлено, что это уже не первый подобный случай, который происходит с задержанным на почве алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU