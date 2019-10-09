2019-10-09T10:19:42+03:00
Общество

У главы Тамбова появился новый заместитель

Алексей Власов уже работал на такой должности
Ксения АЛЕШИНА
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Власову уже знакома работа заместителя главы администрации городаВласову уже знакома работа заместителя главы администрации городаФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Глава Тамбова Наталия Макаревич продолжает кадровые перестановки в администрации города. Стало известно, что на должность своего заместителя она взяла Алексея Власова. Чиновник будет отвечать за работу контрольного комитета, управления делами, комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности и охране окружающей среды, архивного отдела.

Алексей Власов родился в 1978 году. Окончил архитектурно-строительный факультет ТГТУ. В 2009 году получил второе высшее экономическое образование в Поволжской академии государственной службы им. П.А.Столыпина. Женат, есть дочь.

Его трудовая деятельность началась в 2001 году. Он работал начальником участка по строительству дорог в Тамбовской области, а также руководил комитетом городского хозяйства. Девять лет он посвятил себя работе в МКУ «Дирекция городских дорог» и был там генеральным директором. Кроме того, Власов в свое время уже работал заместителем главы администрации областного центра, а еще заместителем начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области и заместителем начальника управления ФКУ «Центравтомагистраль» (г. Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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