2019-10-09T11:20:07+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин «вылетел» на своем авто с трассы и врезался в дерево

23-летний водитель оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Неуправляемая машина протаранила деревоНеуправляемая машина протаранила деревоФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП с участим нетрезвого водителя зафиксировали 8 октября в 13 часов 30 минут на 3 километре автодороги «Петровское-Дубовое», проходящей по территории Петровского района.

- 23-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а потом «вылетел» в левый по ходу движения кювет, где машина врезалась в дерево, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Прибывшие на место аварии сотрудники УГИБДД установили, что водитель находился в состоянии опьянения. С травмами молодого мужчину доставили в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ».

23-летний водитель был нетрезв Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

23-летний водитель был нетрезвФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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