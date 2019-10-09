Пьяный тамбовчанин «вылетел» на своем авто с трассы и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-09T11:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с участим нетрезвого водителя зафиксировали 8 октября в 13 часов 30 минут на 3 километре автодороги «Петровское-Дубовое», проходящей по территории Петровского района.

- 23-летний водитель автомобиля «Chevrolet Lanos» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а потом «вылетел» в левый по ходу движения кювет, где машина врезалась в дерево, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Прибывшие на место аварии сотрудники УГИБДД установили, что водитель находился в состоянии опьянения. С травмами молодого мужчину доставили в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ».

23-летний водитель был нетрезвФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU