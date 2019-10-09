В Тамбове подводят промежуточные итоги реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-09T10:30:36+03:00

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В 2019 году в Тамбове по нацпроекту «Демография» на улице Селезневской появились два детсада: «Медвежонок» и «Машенька». Садики уже оснащены оборудованием и мебелью на 85 %.

Также начато строительство дошкольных учреждений на улицах Астраханская и Серпуховская, а также в микрорайоне «Телецентр». Общая сумма контрактов по данным проектам составила более 974 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Культура» музыкальные инструменты, оборудование и учебные пособия получили детская музыкальная школа № 2 и детская школа искусств № 3. На данный момент работы выполнены на 80 %, окончательный срок поставки - 8 ноября.

В Тамбове привели в порядок в порядок 36 дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас благоустраиваются сквер имени Льва Толстого и парк «Олимпийский».

Также ведется расселение непригодных для проживания домов. Первыми новые квартиры получат жильцы 41 квартиры в 4-х аварийных строениях общей площадью почти 1600 кв. м.

Почти на 80 % выполнена реконструкция дорог по улицам Колхозная и Степная, а также строительство дорог по улицам Академическая и Научная.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тамбове будет отремонтировано почти 16 км дорожного полотна. Продолжается укладка асфальта, установка светофоров, нанесение дорожной разметки.

В рамках нацпрограммы «Образование» в Тамбове работают консультационные центры психолого-педагогической помощи родителям малышей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Консультации могут получить семьи, готовые принять детей на воспитание.

- В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» лицеи № 6 и № 14, а также Центр образования № 13 получили программно-аппаратный комплекс и комплект мобильно-электронного образования. Монтаж оборудования поставщиком намечен на ближайшее время, а педагогические работники начали проходить курсы повышения квалификации по направлению цифровизации, - сообщают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU