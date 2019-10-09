2019-10-09T10:44:31+03:00
Происшествия

В Тамбове при столкновении автобуса и легковушки травмировалась пассажирка

Женщина не удержалась на ногах в салоне
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация пострадавшей не потребоваласьГоспитализация пострадавшей не потребоваласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала 64-летняя женщина, произошла 8 октября в 11 часов 50 минут на пересечении улиц Советская и 1-я Полковая города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ- 2123» на перекрестке столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», под управлением 40-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 64-летняя пассажирка автобуса, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. – На месте происшествия ее осмотрели медики бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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