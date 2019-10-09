Житель Тамбовской области получил год условно за попытку дать взятку

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-09T09:06:25+03:00

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Жердевский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки.

Установлено, что, приняв на грудь, обвиняемый сел за руль своего авто. В дороге у него застучало колесо, и мужчина остановил автомобиль на обочине. К нему подъехала машина патрульной службы, инспектор стал проверять у мужчины документы и почувствовал, что от мужчины сильно пахнет спиртным.

Обвиняемый не стал отрицать, что выпивал. В ответ инспектор стал составлять материалы об административном правонарушении. Тогда водитель попытался договориться с ним, передав инспектору 36 тысяч рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил об этом в дежурную часть.

- Суд назначил взяткодателю наказание в виде 1 года лишения свободы условно, конфисковав передаваемые им в качестве взятки денежные средства в доход государства, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU