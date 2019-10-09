Тамбовчанку, незаконно установившую рекламную конструкцию, ждет суд

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-09T09:50:40+03:00

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В отношении жительницы Тамбова было возбуждено административное дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Установлено, что в августе этого года на улицу 40 лет Октября прибыли двое людей, чтобы демонтировать незаконно возведенную рекламную конструкцию. Когда они начали разбирать баннер, к ним подошла установившая его женщина и начала оскорблять их в грубой нецензурной форме.

- Материалы об административных правонарушениях для рассмотрения по существу направлены в мировой суд Советского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU