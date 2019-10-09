2019-10-09T09:29:29+03:00
Здоровье

Тамбовская областная больница приобрела передвижной подъемник для лежачих больных

Пациентам станет проще перемещаться по медучреждению
Ксения АЛЕШИНА
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Это устройство позволит создать комфортные условия для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигатьсяЭто устройство позволит создать комфортные условия для пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться
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В Тамбовской областной клинической больнице им. В.Д. Бабенко появился передвижной подъемник для малоподвижных пациентов. С его помощью лежачих больных, пожилых людей и тех, кто перенес операцию или травмы, будут перемещать из палаты в палату, а также в другие подразделения медучреждения.

- Использование подъемника позволит сделать более эффективной работу медицинского персонала, а главное создаст комфортные условия для лечения и восстановления пациентов, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

Новое оборудование больница получила благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». В нынешнем году на переоснащение регионального сосудистого центра и 3 первичных сосудистых отделений в Мичуринске, Моршанске и Уварово было выделено свыше 101 миллиона рублей. На эти деньги там купили 75 единиц диагностического и реабилитационного оборудования. На сегодняшний день все контракты заключены. Большая часть оборудования уже поступила в медучреждения региона.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU

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