2019-10-08T17:01:03+03:00
Общество

Минобороны РФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за плачевное состояние памятника культуры в Тамбове

Здание, которое занимает военная прокуратура тамбовского гарнизона, нуждается в реконструкции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Здание занимает военная прокуратураЗдание занимает военная прокуратура
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Ленинский районный суд города Тамбова удовлетворил иск управления по охране объектов культурного наследия области к Минобороны РФ, которое является собственником здания, расположенного на ул. Красная/Октябрьская, 9/45 в Тамбове. Вот уже много лет его занимает военная прокуратура тамбовского гарнизона.

В суд госохрана обратилась после проведенной в апреле этого года проверки состояния объекта культурного наследия «Здание общественного назначения». Выяснилось, что здание нуждается в проведении ремонта, но Минобороны никаких мер для его сохранения не принимает.

- В отношении собственника в управлении составили протокол об административном правонарушении и направили его в суд для принятия процессуального решения. Собственник на судебные заседания не явился, - рассказали в региональном управлении Госохраны памятников. - По итогам рассмотрения этого дела собственника признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

После такого решения Минобороны обратилось в управление с заявлением на выдачу задания на проведение работ по сохранению памятника, там его утвердили и согласовали с Минобороны. Известно, к вопросу сохранения объекта культурного наследия подключена военная прокуратура Тамбовского гарнизона. Исполнение согласованных работ по реконструкции находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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