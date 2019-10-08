2019-10-08T17:42:01+03:00
Общество

Тамбовские педагоги вышли в финал конкурса «Сердце отдаю детям»

Ляна Кольцова и Екатерина Преображенская представят регион на всероссийском уровне
Марина Поповцева
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Тамбовчанкам предстоит отправится в Пермь, на очный этап конкурсаТамбовчанкам предстоит отправится в Пермь, на очный этап конкурса
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Завершился заочный этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». По его итогам Тамбовскую область на очном этапе конкурса работников дополнительного образования представят 2 педагога.

Это Ляна Кольцова, старший тренер-преподаватель областной детско-юношеской спортивной школы и Екатерина Преображенская, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования Детского технопарка «Кванториум-Тамбов».

Финал конкурса пройдет в Пензе с 18 по 21 ноября. Здесь педагоги примут участие в «Педагогическом многоборье» и побеседуют с заместителем Министра просвещения РФ.

- В региональном этапе конкурса, который проходил на Тамбовщине в апреле этого года, приняли участие 19 педагогов дополнительного образования из 14 муниципалитетов области. Борьба велась по 6 номинациях: «Художественная», «Социально-педагогическая», «Техническая», «Туристско-краеведческая», «Физкультурно-спортивная», «Естественнонаучная», - рассказали в управлении образования и науки Тамбовской области.

Фото Управления образования и науки Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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