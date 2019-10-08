Со счетов тамбовчан похищено около 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-08T16:23:30+03:00

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В дежурную часть полиции обратилась 68-летняя тамбовчанка. Мошенник позвонил ей и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник предупредил о якобы имевших место попытках украсть средства женщины и предложил перевести их в безопасное место.

Потерпевшая так и поступила. Женщина перевела на счет аферистов 2 050 000 рублей, прежде чем поняла, что ее обманули.

Полицейские установили, что телефон мошенника зарегистрирован на территории Москвы. Проверяется, кому принадлежат счета, на которые были переведены деньги.

В тот же день жертвой мошенника стала 54-летняя тамбовчанка, которой также позвонил «сотрудник банка». На сей раз со счета были списаны все накопленные деньги в сумме 540 000 рублей. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника.

Третьей жертвой аферистов стал 72-летний житель поселка 2-я Пятилетка в Мичуринском районе. Злоумышленник также представился банковским служащим и предложил перевести деньги в надежное место. Со счета пенсионера исчезли 950 000 рублей.

- Как выяснили полицейские, мошенник звонил с 7-ми разных телефонных номеров, зарегистрированных на территории Московской области, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленника ищут. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU