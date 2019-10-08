Работникам тамбовского предприятия вернули 5 млн рублей долга по зарплате

СЕГОДНЯ 16:41 2019-10-08T16:41:01+03:00

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На одном из предприятий Тамбовской области работникам задолжали 5 миллионов рублей зарплаты. Кровно заработанные деньги не получили 194 человека.

Судебные приставы обязали руководство предприятия погасить задолженность в установленный срок, однако этого не произошло. Тогда на имущество (оргтехнику и транспортные средства) организации-должника был наложен арест. Только после этого директор фирмы через 5 дней полностью выплатил долг.

- 194 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU