На Покровской ярмарке для гостей Тамбова проведут экскурсии

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-08T17:22:29+03:00

Гости и жители Тамбова могут увидеть его истинную красоту

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12 и 13 октября в Тамбове будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру города. 12 октября состоится прогулка под названием «Один день из жизни Тамбова».

С 12.00 ее участники пройдут маршрутом ТГМПИ имени Рахманинова - Казанский собор - Музей-квартира архиепископа Луки - памятник «Тамбовский мужик».

13 октября пройдет экскурсия «Тамбовская Казначейша». Также с 12.00 участники проследуют маршрутом ТГМПИ имени Рахманинова – драматический театр имени Луначарского - «тамбовский Арбат» - областной краеведческий музей - Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Принять участие в экскурсии могут не только гости Тамбова, но и сами тамбовчане, интересующиеся историей города.

- Сбор экскурсантов у здания Тамбовского государственного музыкально-педагогического института имени Рахманинова (улица Советская, 87). Длительность экскурсий 1,5 часа. Экскурсии проведут сертифицированные экскурсоводы Ассоциации развития туризма Тамбовской области и студенты отделения «Туризм» колледжа торговли, общественного питания и сервиса города Тамбова, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU