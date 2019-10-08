2019-10-08T15:48:09+03:00
Звезды

Виртуальный концертный зал в Тамбовской области принял первых зрителей

Он торжественно открылся в Мичуринском драмтеатре
Ксения АЛЕШИНА
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Виртуальный концертный зал оборудовали в Мичуринском драматическом театреВиртуальный концертный зал оборудовали в Мичуринском драматическом театреФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С сегодняшнего дня жители Тамбовщины могут увидеть знаковые концерты ведущих российских музыкантов. Это стало возможным благодаря виртуальному концертному залу, который торжественно открылся в Мичуринском драматическом театре в рамках нацпроекта «Культура».

- Одна из главных целей национального проекта – сделать богатейшую культуру нашей страны доступной для жителей каждого уголка страны. Для решения этой задачи проводится масштабная цифровизация культурной сферы. Создание виртуальных концертных залов в небольших населенных пунктах – часть этой работы, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На все эти цели Тамбовщина получила 11,2 миллиона рублей. Половину этой суммы потратили на создание виртуального концертного зала в наукограде. Высокое качество концертов жителям Мичуринска обеспечит современное оборудование и высокоскоростной интернет.

На виртуальном концерте, записанном на международном музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария), уже побывали первые зрители. Для них прозвучали симфонические поэмы Рихарда Штрауса «Дон Жуан» и «Жизнь героя» (дирижеры Пааво Ярви и Неэме Ярви).

Еще одна подобная площадка появится в Тамбове. На следующей неделе в областном центре также откроют виртуальный концертный зал. Как отмечают в администрации региона, попасть на концерты выдающихся музыкантов можно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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