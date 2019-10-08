2019-10-08T15:29:09+03:00
Общество

В Тамбовской области окончено благоустройство дворов

Работы продолжаются на 12 общественных территориях
Марина Поповцева
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На сэкономленные деньги удалось облагородить больше дворовНа сэкономленные деньги удалось облагородить больше дворовФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области завершилось благоустройство 205 дворов и 107 общественных пространств по проекту «Формирование комфортной городской среды». Работы продолжаются на 12 общественных территориях.

В 2019 году объем средств, направленных в регионе на проект составил 315,5 млн рублей. Из них более 306 млн - средства федерального бюджета, 6,2 млн – средства бюджета Тамбовской области. Более 3 млн рублей вложили в благоустройство муниципалитеты. На данный момент освоено около 234,5 млн рублей.

- Изначально количество объектов, включенных в программу, было меньше. Но из-за экономии денежных средств удалось расширить число дворов и общественных территорий. Перечень дворовых территорий был увеличен со 150 до 205, общественных – со 113 до 119, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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