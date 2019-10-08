В Тамбове откроется выставка памятных монет, посвященных театру

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-08T15:14:32+03:00

Работать она будет до конца октября

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В холле четвертого этажа библиотеки имени А.С. Пушкина города Тамбова 9 октября в 13:00 состоится торжественное открытие выставки изображений отечественных памятных монет «Магия театра». Ее организатором выступило региональное отделение ГУ Банка России по ЦФО.

- История выпуска памятных монет Банка России, посвященных театральному искусству, насчитывает 30 лет — первые из них были отчеканены в далеком 1989 году. С тех пор было выпущено более 100 монет. На выставке посетителям представится уникальная возможность увидеть 19 произведений медально-монетного искусства в мельчайших подробностях и познакомиться с интереснейшей историей их создания, - сообщает управление культуры и архивного дела Тамбовской области.

Увидеть уникальные монеты можно будет до 30 октября. Вход на выставку свободный для каждого желающего. Возраст участников 12+.

Фото: с сайта управления культуры и архивного дела Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU