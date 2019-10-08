Птичье торжество устроят в Тамбовской области
В районном поселке Первомайский 2 ноября пройдет фестиваль «Птица на ладони». Это так называемое птичье торжество, приуроченное прощанию с осенью. По словам организаторов, гости праздника увидят порядка четырех тысяч птиц различных пород, кур и даже редких кроликов.
- Самым ярким моментом праздника станет выставка голубей: здесь можно встретить ростовских чиликов, кировоградских, бокинцев, павлинов, турманов, которых привезут голубеводы из соседних областей и стран, - сообщает информационно-туристический портал Тамбовской области.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится праздничная ярмарка, на которой будут представлены различные сувениры, товары для дома, декоративные изделия, а также продукты местных фермеров. А для самых маленьких гостей праздника будут работать аттракционы и детские площадки по интересам.
Фото: информационно-туристический портал Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU