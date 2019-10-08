2019-10-08T17:04:22+03:00
Спорт

Президент ФК «Тамбов» назвал фейком информацию об увольнении главного тренера команды

Арсен Габуев опроверг слухи, которые появились в СМИ
Ксения АЛЕШИНА
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Григорян продолжает тренировать команду и никуда не уходитГригорян продолжает тренировать команду и никуда не уходит
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В последние дни различные интернет-издания сообщали о том, что якобы из-за не очень хорошей игры ФК «Тамбов» в РПЛ, главному тренеру команды Александру Григоряну дается возможность исправить ситуацию в течение двух матчей, и в случае очередного проигрыша его увольняют. К тому же, СМИ писали, что Григоряну уже ищут замену. Информацию о возможном изменении в тренерском штабе сегодня, 8 октября, опроверг президент ФК «Тамбов» Арсен Габуев.

- В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды. Информация, которая в течение двух последних дней выходила на ресурсе СпортБеларусь, не соответствует действительности. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу. Да, результат команды сейчас не удовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игры сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам – с «Уралом» и «Уфой», - сказал Габуев.

При этом Габуев отметил, что если руководство клуба примет какое-либо решение относительно изменений в тренерском штабе, информация об этом будет размещена на официальных ресурсах.

Напомним, что в настоящее время ФК «Тамбов» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ 2019-2020.

Фото с сайта ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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