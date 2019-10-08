2019-10-08T14:29:40+03:00
Общество

В Тамбове компания-поставщик срывает реализацию нацпроекта «Образование»

Прокуратура потребовала устранить нарушения в сроках поставок по госконтракту
Марина Поповцева
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Прокуратура Советского района выявила несвоевременную поставку оборудования по государственному контракту при реализации нацпроекта «Образование».

Установлено, что по итогам электронного аукциона управление образования и науки Тамбовской области заключило с компанией «ЭКТИВ СКУЛ» контракт на поставку компьютерного оборудования в кадетский корпус имени Дёмина и Тамбовский бизнес-колледж.

По контракту исполнитель обязан был поставить товар до 16 августа 2019 года. Однако фактическая поставка была начата лишь 5 сентября и к 24 сентября еще не завершилась. При этом часть компьютеров так и стоит в кабинетах без применения в фабричной упаковке.

- В представлении, внесенном в адрес руководителя организации-поставщика, прокуратура потребовала принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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