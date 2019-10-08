2019-10-08T14:00:16+03:00
Общество

7 домов в Тамбове строят по новой схеме

Застройщики региона осваивают счета эскроу
Марина Поповцева
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В Тамбовской области сегодня действуют 26 застройщиков. Они возводят 49 многоэтажных домов с привлечением средств долевого строительства. Общая площадь застройки составляет 346 тысяч кв. м. Заключено 3880 договоров долевого участия.

С 1 июля 2019 года строительство жилья должно производиться на основе проектного финансирования, за счет банковских кредитов. А средства, которые участники долевого строительства вкладывают в будущие квартиры, будут храниться на счетах эскроу в уполномоченных банках. Застройщик получает к ним доступ только по завершении строительства.

Данная модель финансирования устранит с рынка недобросовестных застройщиков.

До 1 октября застройщики могли подать заявление, чтобы получить разрешение работать по старой схеме, или сообщить о переходе на проектное финансирование в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

- Строительство 32 проектов (более 259 тысяч кв. м) продолжается по старой схеме. По 7 объектам (более 19 тысяч кв. м) заключены соглашения об открытии счетов эскроу. По 10 проектам ведется оформление документов, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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