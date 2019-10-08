В Тамбовской области отапливается 96% многоэтажек
По информации начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой, на Тамбовщине произведен пуск тепла во всех социальных учреждениях и в 96,1 процента многоквартирных домов.
- До 1 октября в муниципалитетах были приняты распоряжения о старте отопительного периода. Две недели отводится на проведение пуско-наладочных работ. Соответственно, к 10 октября они должны быть завершены, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
Согласно данным на вечер понедельника, 7 октября, отапливается 99,6 процента детских садов и 95,9 процента учебных заведений. Отмечается, что все школы региона полностью отапливаются. Что касается вузов, то тепло туда подается по заявкам.
Кроме того, тепло поступает в 99,5 процента медицинских учреждений, кроме кабинета врача общей практики, расположенного в доме №6а на улице Карбышева в Тамбове. Все дело в том, что оттуда не поступало никакой заявки о подключении к теплоносителю.
- По сравнению с прошлым годом, темп вхождения в отопительный период увеличен на 13 процентов. Число жалоб от жителей заметно сократилось, - комментирует Светлана Григорьева.
ИСТОЧНИК KP.RU