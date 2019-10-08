На федеральных трассах Тамбовской области дежурит спецтехника
Дорожники готовы устранять риск аварийных ситуаций
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8 октября в Тамбовской области прошел первый сильный мокрый снег с дождем. Он привел к возникновению заторов на городских дорогах.
- Во избежание рисков аварийных ситуаций на федеральных трассах региона дежурит 15 комбинированных дорожных машин, которая при необходимости будет обрабатывать проезжую часть пескосоляной смесью, - рассказали в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
К настоящему моменту движение во всех направлениях обеспечено в штатном режиме. Дорожные службы круглосуточно следят за обстановкой.
ИСТОЧНИК KP.RU