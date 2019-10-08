2019-10-08T13:45:43+03:00
Здоровье

Клещи не отступают и продолжают нападать на тамбовчан

За неделю от их укусов пострадали более 40 человек
Ксения АЛЕШИНА
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Несмотря на то, что уже на дворе октябрь месяц, клещи в Тамбовской области по-прежнему активны. За прошедшую неделю в больницы обратилось 42 жителя региона, которые пострадали от укусов членистоногих. Среди них оказалось девять детей. Всего же по состоянию на 7 октября зарегистрировано 4324 пострадавших, в том числе 1131 ребенок.

По словам сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, в 2019 году в области не было зарегистрировано таких инфекционных заболеваний, как клещевой вирусный энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз. Однако, 25 взрослых заболели клещевым боррелиозом.

- Во всех случаях пострадавшие отмечали присасывание клещей, преимущественно во время отдыха или работы на территории собственных домовладений, дачных участков. За медицинской помощью пострадавшие своевременно не обращались, экстренную профилактику не получали, клещи не исследовались, - сообщают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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