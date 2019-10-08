Безработной тамбовчанке грозит до двух лет лишения свободы за кражу смартфона

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-08T13:31:03+03:00

Свою вину в отделе полиции женщина отрицать не стала и созналась в преступлении

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В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову с заявлением о краже мобильника «Асус» обратилась 27-летняя жительница областного центра. Девушка рассказала, что в общественном месте по улице Рылеева она забыла на лавочке свой смартфон, а когда спохватилась и вернулась за ним, то его там уже не было.

По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции задержали 34-летнюю безработную тамбовчанку. В отделе полиции женщина созналась во всем. Стражи порядка изъяли у нее похищенный телефон и направили его на товароведческую экспертизу.

- В отношении подозреваемой следственным управлением УМВД России по г. Тамбову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1.статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU