2019-10-08T13:01:45+03:00
Общество

В Тамбове включат сирены

Проверка систем оповещения пройдет 9 и 10 октября
Магдалина Кочнева
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В Тамбове пройдет комплексная проверка систем оповещения. 9 и 10 октября в областном центре включат уличные электрические сирены и передачу речевой информации оповещения. Пройдёт комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) органов управления и населения Тамбова.

- Время проведения проверки – с 11 до 12 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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