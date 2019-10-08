В Тамбове включат сирены
Проверка систем оповещения пройдет 9 и 10 октября
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В Тамбове пройдет комплексная проверка систем оповещения. 9 и 10 октября в областном центре включат уличные электрические сирены и передачу речевой информации оповещения. Пройдёт комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) органов управления и населения Тамбова.
- Время проведения проверки – с 11 до 12 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU