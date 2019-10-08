В фермерском хозяйстве Тамбовщины при пожаре погиб сторож, охранявший помещение со скотом
Часть животных тоже не смогли спастись из огня
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Серьезный пожар произошел в ночь с 6 на 7 октября на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в поселке совхоз «Селезневский». По данным СУ СКР по Тамбовской области, по неизвестной пока причине загорелось помещение, где находились коровы и свиньи. В огне погиб сторож хозяйства – 56-летний мужчина. Сгорела также часть находившегося в помещении скота.
- Обстоятельства произошедшего пожара и причины гибели человека устанавливают следователи Тамбовского МСО регионального СУ СК России, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU