2019-10-08T12:26:00+03:00
Недвижимость

Теплоснабжение во втором Мичуринске восстановят к 10 октября

Подача тепла прервалась из-за аварий на проблемных участках сетей
Марина Поповцева
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В Мичуринске из-за значительного износа теплосетей аварийные ситуации происходят практически ежедневно. Больше всего проблем доставляют участки теплотрассы по Липецкому шоссе и улице Лермонтова. Из-за аварий на них прерывается подача тепла в социальные объекты и многоквартирные дома района второй Мичуринск.

- Аварийные бригады АО «ТСК» при содействии специалистов завода «Прогресс» непрерывно осуществляют работу по поиску аварийных участков и незамедлительно приступают к ликвидации аварий, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Теплоснабжение микрорайона второй Мичуринск планируется полностью восстановить не позднее 10 октября.

Около года назад наиболее проблемные участки теплотрассы от котельной завода «Прогресс» (всего 4,5 км) были заменены. При этом использовались современные материалы. В 2020 году планируется заменить еще около 10 км аварийных участков теплотрассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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