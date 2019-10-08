2019-10-08T17:20:39+03:00
Общество

Пациентку тамбовского противотуберкулезного диспансера разыскивают следователи

Женщина без вести пропала в сентябре этого года
Ксения АЛЕШИНА
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Юлия Трикозова пропала 11 сентября текущего годаЮлия Трикозова пропала 11 сентября текущего годаФото: СУ СК России по Тамбовской области
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Тамбовские следователи разыскивают без вести пропавшую 30-летнюю Юлию Трикозову, которая 11 сентября этого года ушла из областного клинического противотуберкулезного диспансера. С тех пор о пациентке нет никакой информации.

Приметы пропавшей: рост – 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения на женщине были розовый свитер, темно-серая длинная юбка, тапочки кремового цвета.

- Следственные органы просят лиц, владеющих информацией о возможном местонахождении Юлии Трикозовой, обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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