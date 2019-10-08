Пациентку тамбовского противотуберкулезного диспансера разыскивают следователи
Тамбовские следователи разыскивают без вести пропавшую 30-летнюю Юлию Трикозову, которая 11 сентября этого года ушла из областного клинического противотуберкулезного диспансера. С тех пор о пациентке нет никакой информации.
Приметы пропавшей: рост – 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения на женщине были розовый свитер, темно-серая длинная юбка, тапочки кремового цвета.
- Следственные органы просят лиц, владеющих информацией о возможном местонахождении Юлии Трикозовой, обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU