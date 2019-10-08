Жительница Тамбовщины уехала работать в Москву и пропала

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-08T12:38:17+03:00

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В Жердевском районе следователи ведут поиски 23-летней местной жительницы. Известно, что Светлана Калинина работала в Москве и в январе текущего года приезжала в гости к матери в село Павлодар. В конце января она уехала на автобусе обратно в столицу. До 20 мая девушка периодически созванивалась с родительницей, а после перестала выходить на связь. На сегодняшний день абонентский номер, принадлежащий ей, недоступен.

- Следственные органы просят лиц, владеющих информацией о возможном местонахождении Светланы Калининой, обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по следственному управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU