2019-10-08T12:00:44+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на севере Тамбова

Два автомобиля столкнулись на улице Магистральной
Ксения АЛЕШИНА
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Авария на улице МагистральнойАвария на улице МагистральнойФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Магистральной в районе дома № 19А города Тамбова 7 октября в 16:50 произошло столкновение двух машин. 40-летний водитель «Приоры» при выезде с дворовой территории врезался в автомобиль «ВАЗ - 2112», которым управлял 23-летний молодой человек.

По информации регионального УГИБДД, оба водителя получили телесные повреждения и были осмотрены на месте происшествия. Кроме того, пострадал пассажир «Приоры» - 63-летнего мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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