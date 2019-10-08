2019-10-08T11:00:53+03:00
Происшествия

Тамбовчанин оказался причастен к хищению 9 миллионов рублей у столичных пенсионерок

Аферистов задерживали в нескольких регионах страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Задержания прошли в нескольких регионахЗадержания прошли в нескольких регионах
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Столичные полицейские задержали группу аферистов, в числе которых оказался житель Тамбовской области, обманом завладевших девятью миллионами рублей двух пенсионерок. Ранее В отдел полиции ОМВД России по району Ясенево обратились две пожилые женщины, которые сообщили о том, что им на мобильные телефоны позвонили неизвестные и заявили о выплате компенсации за ранее приобретенные товары. Они попросили пенсионерок назвать номера банковских карт и коды, которые поступали им посредством смс-сообщений. Выполнив эти требования, одна из женщин обнаружила списание со своего счета более 2 миллионов рублей, другая – больше 7 миллионов рублей.

- Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали на территории столицы, а также в Тамбовской и Ульяновской областях четверых участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении двоих фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Следствие по этому делу продолжается.

Тамбов задержание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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