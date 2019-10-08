Известный российский юморист станет гостем Покровской ярмарки в Тамбове

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-08T11:21:28+03:00

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Уже в эти выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове пройдет IХ Международная Покровская ярмарка. Известно, что мероприятие посетит популярный российский юморист, артист разговорного жанра, пародист, актер театра и кино Николай Лукинский. Об этом у себя в Instagram сообщил глава города Рассказово Алексей Колмыков.

- Поддержать Рассказово на Покровской ярмарке приедет заслуженный артист РФ, юморист, пародист, актер Николай Лукинский. 12 октября в Тамбове на Набережной, после официального открытия Покровской ярмарки, он будет встречать делегацию во главе с губернатором у «Колеса эпох», которое представит наш город. В этот день на рассказовской площадке пародист выступит со своей программой, начало которой запланировано на 13 часов. Добро пожаловать на площадку города Рассказово!, - написал градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU