Нетрезвый тамбовчанин пытался откупиться от полицейских
Сотрудники патрульно-постовой службы при патрулировании Советского района в Тамбове обратили внимание на нетрезвого мужчину. 32-летний тамбовчанин понял, что ему грозит штраф, и попытался откупиться от полицейских.
- Попытка дачи взятки полицейским при исполнении служебных обязанностей была немедленно пресечена, о данном факте полицейские уведомили свое руководство, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и службу собственной безопасности УМВД области, - сообщают в региональном УМВД.
Мужчину задержали, купюру, которую он пытался дать стражам правопорядка, изъяли. Теперь тамбовчанину грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU