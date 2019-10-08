Нетрезвый тамбовчанин пытался откупиться от полицейских

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-08T11:39:24+03:00

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Сотрудники патрульно-постовой службы при патрулировании Советского района в Тамбове обратили внимание на нетрезвого мужчину. 32-летний тамбовчанин понял, что ему грозит штраф, и попытался откупиться от полицейских.

- Попытка дачи взятки полицейским при исполнении служебных обязанностей была немедленно пресечена, о данном факте полицейские уведомили свое руководство, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и службу собственной безопасности УМВД области, - сообщают в региональном УМВД.

Мужчину задержали, купюру, которую он пытался дать стражам правопорядка, изъяли. Теперь тамбовчанину грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU