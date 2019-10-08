2019-10-08T11:39:24+03:00
Происшествия

Нетрезвый тамбовчанин пытался откупиться от полицейских

Мужчине грозит уголовная ответственность
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники патрульно-постовой службы при патрулировании Советского района в Тамбове обратили внимание на нетрезвого мужчину. 32-летний тамбовчанин понял, что ему грозит штраф, и попытался откупиться от полицейских.

- Попытка дачи взятки полицейским при исполнении служебных обязанностей была немедленно пресечена, о данном факте полицейские уведомили свое руководство, дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и службу собственной безопасности УМВД области, - сообщают в региональном УМВД.

Мужчину задержали, купюру, которую он пытался дать стражам правопорядка, изъяли. Теперь тамбовчанину грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациентку тамбовского противотуберкулезного диспансера разыскивают следователи
Минобороны РФ оштрафовали на 200 тысяч рублей за плачевное состояние памятника культуры в Тамбове
Школа, в которой живет доброта
Работникам тамбовского предприятия вернули 5 млн рублей долга по зарплате
Со счетов тамбовчан похищено около 3,5 млн рублей
На Покровской ярмарке для гостей Тамбова проведут экскурсии
Виртуальный концертный зал в Тамбовской области принял первых зрителей
В Тамбовской области окончено благоустройство дворов
В Тамбове откроется выставка памятных монет, посвященных театру
Птичье торжество устроят в Тамбовской области
В Тамбовской области отапливается 96% многоэтажек
В Тамбове компания-поставщик срывает реализацию нацпроекта «Образование»
Президент ФК «Тамбов» назвал фейком информацию об увольнении главного тренера команды
7 домов в Тамбове строят по новой схеме
Клещи не отступают и продолжают нападать на тамбовчан
Безработной тамбовчанке грозит до двух лет лишения свободы за кражу смартфона
На федеральных трассах Тамбовской области дежурит спецтехника
В Тамбове включат сирены
Жительница Тамбовщины уехала работать в Москву и пропала
Теплоснабжение во втором Мичуринске восстановят к 10 октября
Три человека пострадали в ДТП на севере Тамбова
В фермерском хозяйстве Тамбовщины при пожаре погиб сторож, охранявший помещение со скотом