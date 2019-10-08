Тягач насмерть сбил пешехода в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-08T10:41:07+03:00

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Авария произошла 7 октября около пяти часов утра на 395-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильной дороги «Дон» -Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей в Мичуринском районе. Водитель тягача «МАЗ-544ОА5» с полуприцепом сбил 58-летнего мужчину, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU