2019-10-08T10:24:57+03:00
Общество

Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли в торговом центре Тамбова

15-летняя Вероника Скворцова гуляла по «Рио»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Завершились поиски 15-летней Вероники Скворцовой, которая, по словам родных, пропала неделю назад. Девочка ушла из своего дома в городе Моршанске и с 1 октября на связь больше не выходила. Поисками подростка занимались и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, 7 октября девочку нашли в тамбовском торговом центре «Рио», где она гуляла.

- По факту безвестного исчезновения подростка Моршанским МСО СУ СК России ведется доследственная проверка, - рассказали в СКР по региону. - Теперь следователям предстоит установить обстоятельства и мотивы ее исчезновения

ИСТОЧНИК KP.RU

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