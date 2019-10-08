Тамбовчане смогут взять напрокат трости, кресла-коляски и прочие средства реабилитации

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-08T09:50:38+03:00

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В Тамбове в рамках нацпроекта «Демография» по улице Московской, д. 27 «а» состоялось открытие пункта проката технических средств реабилитации. Теперь жители областного центра могут взять в аренду трости, опоры, кресла-коляски, тонометры, противопролежневые матрацы, а также специальные сидения для унитаза и душа.

- Стоимость проката составляет от 6 до 25 рублей в сутки, в зависимости от сложности технического средства. Бесплатно услугой могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны и семьи, имеющие детей-инвалидов. Кроме того, семьи, имеющие двух и более инвалидов, получают в пользование второе техническое средство реабилитации бесплатно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Время работы пункта проката: понедельник – пятница, с восьми утра до восьми вечера. По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (4752) 72-72-80.

Льготы действуют дял ветеранов ВОВ и семьей с детьми-инвалидамиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU