2019-10-08T09:21:07+03:00
Звезды

Работы пациентов тамбовской психбольницы выставят в картинной галерее

Свое творчество представят более 10 людей с душевными расстройствами
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской областной картинной галерее 10 октября в 15:00 откроется выставка творческих работ пациентов местной психиатрической больницы под названием «Тайны душевного созерцания».

На выставке можно будет увидеть около 40 работ, выполненных более 10 пациентами, которые являются самими активными участниками творческих студий психиатрической больницы. Возраст авторов достаточно разный - от 25 до 60 лет.

- Данная выставка – это своеобразный диалог людей с душевными расстройствами и общества. Она показывает, что человеческий дух, стремление к самовыражению может оказаться сильнее социальных барьеров и медицинских заключений, - сообщают в региональном управлении культуры и архивного дела.

По словам организаторов, творчество душевнобольных людей существенно отличается от того, что привык видеть любой ценитель красоты. Работы этих людей поражают своей необычностью и таинственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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