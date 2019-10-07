Организаторы подвели итоги тамбовского краеведческого диктанта

СЕГОДНЯ 18:02 2019-10-07T18:02:18+03:00

Акция прошла в регионе уже во второй раз

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Организаторы региональной просветительской акций «Тамбовский Краеведческий диктант-2019», которая состоялась 28 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина и на площадках партнеров, подвели ее итоги. Свои знания по истории и естествознанию Тамбовщины проверили свыше тысячи жителей нашего и других регионов страны. К участию допускались все желающие, независимо от возраста и образования. По случаю Года театра в России половина тестовых заданий была посвящена истории и современности тамбовского театра.

- 90 баллов из 100 возможных набрала Екатерина Алексеевна Горских. 2 и 3 места (85 баллов) поделили Нина Григорьевна Булатова, Нина Ивановна Севостьянова, Светлана Николаевна Сизова и Ксения Владимировна Сухова, - сообщают организаторы акции.

Победители краеведческого диктанта, который, к слову, проходил в регионе уже во второй раз, приглашаются для награждения 9 октября в 16:00 в Пушкинскую библиотеку. Также в этот день с 10:00 до 18:00 участники акции смогут получить именные сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU