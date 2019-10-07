Тамбовчанину запретили пользоваться автомобилем из-за долга по алиментам

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-07T17:52:29+03:00

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Мужчина купил дорогостоящий автомобиль, забыв заплатить алименты. В отделе судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому районам на принудительном исполнении находилось производство о взыскании с тамбовчанина задолженности более 200 тысяч рублей по алиментам. Он уже долгое время не перечислял деньги на содержание своего ребенка.

В рамках исполнения производства судебный пристав установил, что мужчина недавно купил дорогой автомобиль «KIA RIO». В связи с этим, пристав, в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», применил меры принудительного исполнения и вынес постановление о временном ограничении на право управлять автомобилем.

- Должник погасил задолженность в полном объеме. - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU