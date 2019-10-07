В Тамбове завершили ремонт на теплосетях «Квадры»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-10-07T18:51:52+03:00

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7 октября теплоэнергетики подали теплоноситель всем потребителям, чьи дома попали под реконструкцию квартальных сетей в Тамбове. Теперь в результате перекладки почти 10 тысяч жителей города получают тепло и горячую воду по новому трубопроводу - это значительно повысило качество и надежность подачи обоих ресурсов.

- Монтажные работы на теплосетях закончены, подача ресурса нашим потребителям полностью восстановлена. Сейчас мы приступаем к благоустройству на местах ремонтов», - пояснили в Тамбовском филиале «Квадра». - Привести в порядок дворовые территории, на которых проходили работы, компания планирует к 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU